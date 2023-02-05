فيلم «نصر» على القاهرة الإخبارية يسلط الضوء على استقطاب الإخوان للأعضاء

أذاع الفيلم الوثائقي «نصر» على قناة «القاهرة الإخبارية» صوت نصر حامد أبوزيد، قائلا: «في بدايات سنة 1954 أو في 1953 مش متذكر بالظبط، حسن الهضيبي كان المرشد العام للإخوان المسلمين في الوقت دة، يزور محافظة الغربية».

وأضاف «أبوزيد» خلال الفيلم الوثائقي: «كل شعب الإخوان، شاركت في الاحتفال، وكان يتضمن طابور عرض أمام مرشد الإخوان، فاختاروا إن الطابور يبدأ ببعض الأشبال، وحاولوا يختاروا شبل يكون صوته جهوري علشان يقول النداء (الله أكبر ولله الحمد) فيرددوا كلهم وراه فاختاروني».

«حين مر العرض أمام المنصة التي بها المرشد العام، حد دفعني ووضعني أمامه، فالمرشد سلم عليا وأعطاني بوصلة كنوع من الهدية، وثاني يوم ذهبت إلى الشعبة، وقابلت رئيس الشعب وهو الأخ إبراهيم رجب، وقولتله أنا عضو دلوقتي ولست شبل من الأشبال، فضحك وقالي يا أخ نصر أنت لسة صغير، فقولتله لأ أنا قابلت المرشد العام، فالرجل لإرضائي أضاف إسمي إلى الأعضاء».

وواصل: «الأخ إبراهيم كان دائما ضحوك وبشوش، وخرج بعد عدة أشهر من السجن، فلم يكن ذات نفس الشخص، حاولت أضحك معاه مكنش بيضحك ولا بيتكلم، بعد كدة بشهر مات، وبكيت عليه بحرقة شديدة، وأعتقد إن دة أول بكاء سياسي في حياتي».