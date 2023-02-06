ماذا يعني تدخل الدولة لاستيراد الأرز؟.. رئيس «الشعبة» يُجيب

كشف رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أهمية قرار الدولة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد الأرز الأبيض، والمنتظر وصوله بداية من 20 مارس.

وقال «شحاته»، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ استيراد الأرز، سيعمل على استقرار الأسواق المصرية، خاصة وأن هناك ممارسات خاطئة من قبل المزارعين والتجار، بشأن تخزين الأرز وعدم بيعه، لذا اتخذت الحكومة قرارها وسيكون له دور قوي في ضبط السوق وزيادة حجم المعروض.

قرار استيراد الأرز

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الدولة استطاعت تدارك الأمر سريعا في ظل رفض بعض التجار البيع للحصول على أرباح بشكل أكبر، ومن المنتظر حدوث استقرار في الأسواق بعد استيراد الأرز.

من جهته، قال أحمد فاروق عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن قرار استيراد الأرز الأبيض جاء لضبط السوق والتصدي للتجار الذين يستغلون الأمر ويعملون على تخزين السلعة بهدف رفع سعرها، موضحا أن وفرة الأرز في السوق المصرية وزيادة المعروض، سيجبر التجار على طرح الأرز المُخزن وتخفيف الضغط على طلب المنتج.

استيراد الأرز الأبيض لضبط إيقاع السوق

يذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد أن الغرض من استيراد الأرز الأبيض هو ضبط إيقاع السوق أو التحوط، خاصة أن هناك بعض التجار الجدد الذين دخلوا سوق الأرز ويسعون للحصول على أرباح كبيرة منه، موضحا أن مصر تنتج 4 ملايين طن سنويا من الأرز ولديها فائض منه، وتستهلك نحو 3.6 مليون طن ولكن بسبب الممارسات الخاطئة من قِبل التجار قررت الدولة استيراده لزيادة حجم المعروض.