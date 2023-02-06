 رئيس المجلس التصديري للملابس: طلب أجنبي هائل على المنتجات المصرية

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هناك فرصة كبيرة وغير مسبوقة أمام المنتجين والمصدرين، نتيجة وجود طلب كبير من المستوردين الأجانب على المنتجات المصرية نظرا لظروف الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي امتدت آثارها وتداعياتها على الأسواق الأوروبية.

وأكدت «لويس»، في بيان اليوم، ضرورة تعاون مركز تحديث الصناعة مع غرفة الصناعات النسيجية للعمل على تطوير غالبية المصانع العاملة بالمجال وتحديث ماكيناتها وتمكينها من الحصول على شهادات الجودة العالمية.

نقص الخامات الصناعية

وأشارت رئيس المجلس التصديري خلال اجتماع عقدته غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات لمناقشة مشاكل القطاع، إلى أن الصناعة المحلية تعاني نقصا كبيرا في الخامات على خلفية الأزمة الروسية الاوكرانية.

وكانت بيانات المجلس التصديري كشفت عن تحقيق مستويات غير مسبوقة بلغت 2.5 مليار دولار في 2022، وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات القطاع خلال العام الماضي بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع، مقابل 2.063 مليارا في عام 2021.

تنظيم معرضا يضم كافة المصنعين والمصدرين

واقترحت «لويس»، تنظيم معرضا يضم كافة المصنعين والمصدرين لخلق حالة من الترابط بين الأطراف للتعريف بالمطالب والاحتياجات وتحقيق تكاملا صناعيا يصب في صالح تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية.

من جهته، قال محمود الفوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن هناك ضرورة للتعاون بين الوزارات المعنية بالقطاع، مثل الصناعة والمالية وقطاع الأعمال من أجل حل المشاكل المواجهة للصناعات النسيجية في مص، وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة مقومات الصناعة التي تجعلها من كبري الدول المصنعة والمصدرة للمنتجات النسيجية

وشدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بأهمية ضبط الواردات عن طريق الطاقات الانتاجية، مضيفا: «من غير المنطقي أن يستورد مصنع كميات كبيرة للغاية وطاقته الانتاجية منخفضة»، مؤكدا أن المشاركين في اول اجتماع للجنة تنمية القطاع اتفقوا على تحديد اجتماعات قريبا مع ممثلي وزارتي البترول وقطاع الأعمال لبحث المشاكل المرتبطة معهم وطرح الحلول اللازمة لها.