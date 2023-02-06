توقيع الكشف على 60 شخصا من غير القادرين في قرى كفر الشيخ مجانا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية، اليوم الاثنين، استهدفت توقيع الكشف على 60 مريضا من المواطنين غير القادرين، في قرية السيد البدوي بمركز مطوبس، وقريتي النشار وأبودراز بمركز فوه، وقرية الضوافرة بمركز بلطيم.

قافلة طبية للكشف على المواطنين مجانا

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفرالشيخ، في بيان اليوم الاثنين، أن تنظيم القافلة الطبية بكفر الشيخ يأتي ضمن استكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مشيرا إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات من صدر، وعيون، وعظام، ومخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة، ومسالك، بتكلفة إجمالية بلغت 8 آلاف جنيه.

تعاون هادف لجمعيات المجتمع المدني

وثمّن «مسلم» دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.