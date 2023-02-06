المحافظات المتأثرة بموجة الطقس السيئ في مصر.. وتحذير جديد من «الأرصاد»

المحافظات المتأثرة بموجة الطقس السيئ في مصر، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، إذ تشهد 9 محافظات اليوم، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية وتمتد فرص سقوط الأمطار ليلا إلى محافظات القاهرة الكبرى ووسط سيناء، مع موجة من الصقيع والرياح المحملة بالرمال والأتربة شهدتها البلاد بداية من أمس، وحذرت «الأرصاد» من طقس الساعات المقبلة نظراً لزيادة نسبة سقوط الأمطار، كما أشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع.

المحافظات المتأثرة بموجة الطقس السيئ في مصر

وعن المحافظات المتأثرة بموجة الطقس السيئ في مصر، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، الغربية، المنوفية والشرقية، تشهد سقوط أمطار رعدية على مدار اليوم، بدأت منذ وقت متأخر من مساء أمس.

المحافظات المتأثرة بموجة الطقس السيئ في مصر الأيام المقبلة

ورفعت المحافظات المتأثرة بموجة الطقس السيئ في مصر، درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار، إذ شهدت الإسكندرية رفع حالة الطوارئ، إضافة إلى محافظات كفر الشيخ، البحيرة ومطروح، بعد تعرضها لأمطار رعدية على مدار الساعات الماضية.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ضرورة التأهب لسرعة التعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة في المحافظات على مدار اليوم، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة، إضافة إلى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال.