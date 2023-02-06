منسق البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب: المصريون أبهرونا بحضورهم الكثيف

قال مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الظروف الصعبة التي سبقت إطلاق معرض الكتاب، جعلت المؤشرات كلها تتخوف من نسبة حضور الزوار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غير أن المصريين أبهرونا بحضورهم الكثيف، كما يبهرونا دائمًا بالمواقف الصعبة.

جماهير كثيفة من محافظات بعيدة بالصعيد والوجه البحري

وأضاف حماد في حوار من داخل معرض الكتاب على القناة الثانية المصرية، أن ما يحدث على أرض معرض الكتاب منذ انطلاقه هو ملحمة وطنية حقيقة في يقعة من بقاع مصر العزيزة، وهي بقعة الثقافة التي تضئ من العام للعام الذي يليه، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب أتاح رؤية الجماهير العريضة التي جاءت من كل مكان في أرض مصر، ليس من القاهرة والمحافظات المركزية فقط، إنما أناس مرتحلين ومنتقلين من محافظات بعيدة من الصعيد والوجه البحري.

بدأنا بالتفكير في النسخة الجديدة من معرض الكتاب «نفكر في الجديد»

وأوضح المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن كل لقطة تمت داخل المعرض كانت مصدر فخر للقائمين عليه، وهو ما يجعلنا نبدأ العمل من الآن في التفكير في ما هو جديد لتقديمه بمعرض الكتاب في دورته المقبلة الـ 55، لكي يكون عامل جذب لأكبر عدد ممكن من الجمهور.