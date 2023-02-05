«الباز» يزف بشرى سارة لمحبي القراءة في آخر أيام معرض الكتاب: خصومات 70%

زفّ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بشرى سارة، لمحبي قراءة الكتب، الذي تخلوا عن زيارة هذا المعرض هذا العام، بسبب الأسعار.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «غدًا آخر أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وهناك فرصة لمن لم يذهب خوفًا من الأسعار، حيث تقدم عدد كبير من دور النشر تخفيضات تصل لـ70%».

أكد الباز، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، حق نجاحا كبيرًا في عام 2023، رغم أن البعض راهن على فشله، قبل أن يبدأ، وروجوا أنه لن يكون هناك إقبال عليه بسبب الأزمة المالية، إلا أن الواقع فاق كل التوقعات، ولقي المعرض في دورته الـ54 إقبالا كثيفًا، وتحول لعرس ثقافي.