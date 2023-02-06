محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 81%

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2023، لامتحانات الشهادة الإعدادية، إذ بلغت نسبة النجاح 81% على مستوى المحافظة.

ووجه «الفقي» بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطالب على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكل العاملين بالتربية والتعليم على جهودهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 86 ألفا و219 طالبا، حضر منهم 85 ألفا و676 طالبا، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين علي 50% فأكثر، 69 ألفا و599 طالبا، بنسبة نجاح 81%، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة 72%، وقطاع وسط 84%، وقطاع جنوب 83%، بنسبة عامة 81%.