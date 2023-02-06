مصرع شقيقة رئيس الوزراء السوري و11 من أبنائها وأحفادها جراء الزلزال

لقيت شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، نسوب عرنوس، مصرعها مع 11 من أبنائها وأحفادها تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة حماة بسبب الزلزال، وفق ما أفاد موقع «روسيا اليوم»، ولقي أكثر من 1300 شخص مصرعهم، ويسارع رجال الإنقاذ إلى انتشال الناجين من تحت الأنقاض بعد زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا مخلفًا الدمار والحطام على جانبي الحدود.

أحد أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة منذ قرن

وبحسب شبكة «سي إن إن» هز أحد أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة منذ قرن السكان من على أسرتهم في حوالي الساعة 4 صباح اليوم، مما أدى إلى هزات أرضية في أماكن بعيدة مثل لبنان، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في مقاطعة «غازي عنتاب» التركية على عمق 24.1 كيلومتر، وأظهر مقطع فيديو من المشهد في تركيا يومًا ينكسر فوق صفوف من المباني المنهارة، وبعضها به شقق معرضة للعوامل الجوية بينما يتجمع الناس في البرد، في انتظار المساعدة.

مئات القتلى

وقالت السلطات التركية إنَّ 912 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 5385 آخرون في تركيا، وفي سوريا، لقي ما لا يقل عن 476 شخصًا مصرعهم، بينهم 326 معظمهم في مناطق حلب وحماة واللاذقية وطرطوس، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، التي أفادت أيضًا بإصابة 1042 شخصًا على الأقل.