منسق البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب: نستهدف 10 ملايين زائر في الدورات المقبلة

قال مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض يستهدف في الدورات المقبلة استقبال 10 ملايين شخص، مؤكدًا أنها أمنية تتحقق بالعمل، فأعداد الزوار بالنسخة الحالية لمعرض القاهرة الدجولي للكتاب قاربت على 3 ملايين زائر، وهذا العدد يعد نواة لعدد أكبر.

إختيار شعار معرض الكتاب نابع من هويتنا وقوتنا الناعمة

وأضاف حماد في حوار من داخل معرض الكتاب على القناة الثانية المصرية، أننا نفكر ونبدع ونختار اسم معرض الكتاب من هويتنا وحضارتنا ومن قوتنا الناعمة، ومن كل لمسة من لمسات الوطن، لافتًا إلى أن الشعر كان فكرة جاءت من شيء حدث بالفعل على أرض الواقع، فهوية مصر هوية عزيزة، وهي لا تعني فقط المواطنة لكن تعني كل شيء نعيش به ويحيط بنا.

اختيار شخصيتين المهرجان

واوضح المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن شعر «معًا نقرأ .. نفكر.. نبدع» كلها كلمات تشير إلى أن الثقافة هي التي تحيي الشعوب، وتنقل الشعوب عبر الأزمان المختلفة وعبر التقدم التقني، لافتًا إلى أن اختيار الشخصيتين نابع من اختيار الشعار، فجملة «على اسم مصر»، مقطع من قصيد الشاعر صلاح جاهين ويتضمن اسم عزيز.

وأشار إلى أن مصر تزخر ميراث وموروث ثقافي كبير جدًا، فالحديث عن شاعر بحجم صلاح جاهين، أحد أبناء مصر، اختيار الشخصية متحقق جدًا في شخصية الشاعر صلاح جاهين عندما نظر إلى الإبداع في هذا الوقت، فهو شخص خفيف الظل كاتب وشاعر ومؤلف إضافة إلى العديد من المواهب.