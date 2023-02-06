حزب التجمع يحيي ذكرى رحيل الشاعر سيد حجاب في احتفالية خاصة الليلة

يقيم حزب التجمع، مساء اليوم الإثنين، احتفالية خاصة في ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب، الذي فارق الحياة في 25 يناير 2017، وتأتي الاحتفالية تقديرا لروحه وعطائه الثقافي الكبير.

وتشهد احتفالية حزب التجمع مساء اليوم الإثنين، في ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب، عددا من الفقرات الفنية الخاصة، بحضور السيناريست والمخرج عصام الشماع.

احتفالية حزب التجمع بـ سيد حجاب

ويشارك في احتفالية ذكرى رحيل سيد حجاب في حزب التجمع، فرقة أرابيسك الموسيقية بقيادة الموسيقار أحمد صلاح، وكذلك الفنان تامر فاروق، والمطرب محمد عبد المنعم، مع لفيف من كبار الشعراء.

ويدير احتفالية حزب التجمع في ذكرى رحيل سيد حجاب، الشاعر مصطفى عباس زيكو، وذلك في السادسة مساء اليوم الإثنين بمقر الحزب في ميدان طلعت حرب بوسط البلد بالقاهرة.

ويمثل الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، أحد وأبرز شعراء العامية بكلماته البسطية التي علقت في الأذهان حتى فارق الحياة في 25 يناير 2017.