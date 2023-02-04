«التجمع» يعقد دورة تثقيفية لاتحاد الشباب التقدمي عن تاريخ الأحزاب

نظم حزب التجمع دورة تثقيفية لأعضاء اتحاد الشباب التقدمي، اليوم، بمقر الحزب، وحصل الشباب على محاضرتين الأولى تحت عنوان تاريخ الأحزاب، وفي القلب منها حزب التجمع واتحاد الشباب، وكان المحاضر السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع.

محاضرة حزب التجمع

كما قاد محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع المحاضرة الثانية تحت عنوان التفكير العلمي.

وقال السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع إن حزب التجمع يدافع عن حقوق العمال والفلاحين والطبقة الوسطى والمهمشين، لافتا إلى اأن الحزب تأسس من أعضاء اشتراكيين وقوميين وناصرين ورجال دين مستنيرين.

وأضاف، خلال المحاضرة الأولى، أن الحزب وشبابه ناضلوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية منذ اليوم الأول ونظموا مظاهرة حاشدة تحركت من الحزب إلى ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط حكم المرشد، مؤكدا أن هذه المظاهرة هي الأولى ضد الإرهابين.

الأمين العام المساعد لحزب التجمع: التفكير العلمي هو طريق الشباب لمقاومة الرجعية

وفي ذات السياق، حذر محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع من الفكر العشوائي والخرافي، لافتا إلى أن التفكير العلمي هو طريق الشباب لمقاومة الرجعية والشائعات ومواجهة الفكر الظلامي.

وبدوره، قال فتحي أبو زيد أمين العمل الجماهيري إن الدورة التثقيفية ستنتقل لكل المحافظات، لافتا إلى أن الدورة الأولى تعقد حاليا مركزيا لمدة شهر، وستنتهي في شهر مارس.

وأكد أبو زيد أن شباب التجمع يستعدون للعمل الجماهيري من خلال الانتشار في المؤسسات الشبابية وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية.