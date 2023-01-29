أرملة الشاعر سيد حجاب: أعجبت بزوجي من كتاباته.. وتعلمت منه الكثير (فيديو)

قالت الدكتورة ميرفت الجسري أرملة الشاعر الراحل سيد حجاب، إنها بحثت عن سيد حجاب قبل أن تتعرف عليه؛ إذ لم تكن تعرف شكله لأنه لم يكن يحب الظهور كثيرًا في الإعلام، موضحة: «كنت أدرس دكتوراه في الكيمياء بألمانيا، وكنت قبل ذلك أدرس في معهد الموسيقى، أنا أحب الموسيقى وكذلك عائلتي، جدي لأمي كان يغني في الإذاعة اللبنانية، وعمة والدتي كانت ستتجه إلى عالم الفن والتمثيل لكنها خافت من أهلها في آخر لحظة».

وأضافت خلال حوارها مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «درست في معهد الموسيقى آلة القانون، وكنت أحب الغناء منذ نعومة أظفاري، لذلك اصطحبتني والدتي إلى الكونسرفتوار وحضرت حفلات لفيروز، ونسمع دوما في كل الاتجاهات».

حوار دفعها للتعرف عليه

وتابعت: «عندما كبرت قرأت لـ سيد حجاب وسمعت له كثيرًا، وعندما كنت في ألمانيا درست الكيمياء، لكنني قررت أن أتجه للغناء بشرط أن يكتب لي سيد حجاب كلمات الأغاني، لم أكن أعرف شكله، وفي مرة كنت عند صديقة وقرأت حوارا له في مجلة صباح الخير مع زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني، وشعرت بأن شيئا ما يدفعني إلى التعرف عليه، وبالفعل حدث ذلك».

زواج سيد حجاب

وأكدت: «أول ما اتقابلنا كأننا كنا مستنيين نتقابل، وبقينا كل يوم نروح لقاء ثقافي ونشوف معرض للفن التشكيلي، أنضجني ثقافيا وعلى مستوى الوعي، قبل أن أقابله قرأت كثيرًا وتعلمت منه، وبعد شهر من أول لقائنا قالي لو فكرتي إنك تتجوزيني تعالي قولي لي، تزوجنا بعدها بعامين وفضلنا مع بعض 21 سنة».