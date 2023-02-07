شروط اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمؤمن عليهم.. تعرف عليها

أعطى قانون التأمينات والمعاشات للموظف حق التأمين على حياته أو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك حتى يحافظ على حق الموظف عند التعرض لأي من الحالات السابقة، لذلك حدد القانون شروط الاشتراكات في التأمينات المذكورة ،وهذا ما نستعرضه في هذا التقرير.

شروط الاشتراكات

وحددت المادة 19 من قانون التأمينات والمعاشات شروط اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات التي حددها القانون بالفعل، وحدد القانون أن الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه «شهريا».

كما أوضح القانون أنه من شروط اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريا.

ومن شروط الاشتراكات للفئات المشار إليها في البندين الثاني والثالث ،يكون التأمين من دخل الاشتراك الشهري الذي يختارع المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التفيذية لقانون التأمينات والمعاشات.

نسبة الاشتراك تزداد كل 7 سنوات

وهناك بعض الفئات المشار إليها في القانون يحدد على أساسها شروط تأمين العجز والوفاة والشيخوخة وهي: نسبة 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا، وأوضح القانون أن مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وأشارت مادة القانون إلى أن نسبة الاشتراكات تزداد كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.