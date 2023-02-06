7 معلومات عن لاعب كرة القدم السوري نادر جوخدار بعد وفاته في زلزال تركيا

العديد من الضحايا والمصابين خلفهم زلزال سوريا، صباح اليوم، إذ تعرضت تركيا وسوريا لزلزال عنيف بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 26 كيلومترا شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، ووصل عدد الضحايا بسوريا إلى أكثر من 100 ضحية، بينهم لاعب كرة القدم السوري السابق نادر جوخدار، حيث توفى هو وعائلته.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن لاعب كرة القدم السوري السابق نادر جوخدار بعد وفاته نتيجة زلزال تركيا وسوريا:

أبرز المعلومات عن اللاعب الراحل نادر جوخدار

- ولد يوم 19 أكتوبر 1977 في سوريا، ويبلغ من العمر45 عامًا.

- لعب في صفوف المنتخب السوري، والعديد من الأندية وهي الوثبة السوري، الفيصلي والوحدات الأردنيين، الأنصار اللبناني.

- كان يلعب في مركز المهاجم.

- شارك في بطولة كأس آسيا مع المنتخب السوري عام 1996.

- اعتزل لعب كرة القدم عام 2008.

- بعد اعتزاله تولى تدريب عدة أندية أبرزها نادي السلام زغرتا اللبناني.

- شارك في الاستديو التحليلي لبعض المباريات عبر القنوات الرياضية السورية.

الفيصلي الأردني ينعي وفاة اللاعب نادر جوخدار

ونعى نادي الفيصلي الأردني اللاعب نادر جوخدار عبر «تويتر»، «يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة معالي المهندس نضال الحديد وأعضاء الهيئة العامة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير بالتعزية والمواساة من ذوي لاعبنا السوري السابق نادر جوخدار الذى وافته المنية هو ونجله إثر الزلزال الذى ضرب دولة سوريا الشقيقة صباح اليوم»، كما نعته قنوات الكأس عبر «تويتر».