أبرز المعلومات عن قلعتي «حلب وغازي عنتاب» التاريخية بعدما دمرها الزلزال

ضرب اليوم الاثنين تركيا زلزالا قويا بلغت قوته 7.7 ريختر تسبب في تدمير الكثير من البيوت والمناطق، وتأثرت العديد من المناطق الأثرية التركية، منها قلعة عمرها أكثر من 2000 عام وهي «غازي عنتاب» التاريخية التي تأثرت بشكل بالغ وتعرضت لأضرار جسيمة بحسب اللقطات التي بثتها قناة CNNTurk.

قلعة غازي عنتاب بتركيا

وتعد قلعة غازي عنتاب منطقة مراقبة من قبل الإمبراطورية الحثية قبل الميلاد في العصور القديمة.

أنشئت على قمة تل في وسط عينتاب.

وجدران القلعة مبنية من الحجر.

تتألف من 12 برجا، وجرى هدم أجزاء كبيرة من القلعة بسبب الزلزال.

بنيت هذه القلعة منذ أكثر من 2200 سنة، أما عن محيط القلعة مستدير الشكل، وتقع على مساحة 1200 متر.

قلعة حلب بسوريا

وفي سياق آخر، أوضح المرصد السوري ومديرية آثار سوريا وقوع دمار شامل تسبب في تضرر شديد لقلعة حلب، ووقوع دمار هائل في حي صلاح الدين في حلب جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وتعتبر قلعة حلب واحدة من أقدم وأكبر القلاع في العالم.

تقع في منطقة حلب شمال سوريا ويعود تاريخها إلى العصور القديمة.

تقع أعلى من مستوى المدينة بـ38 مترا، ويحيط بها خندق عظيم.

وتسبب الزلزال أيضا في ظهور تصدعات وتشققات على واجهة المتحف الوطني في حلب.