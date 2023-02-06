توابع زلزال اليوم تسجل 70 هزّة ارتدادية.. و«البحوث الفلكية»: مصر لم تتأثر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فجر اليوم عددًا كبيرا من توابع زلزال اليوم، الذي ضرب الأراضي التركية فجر اليوم.

توابع زلزال اليوم

وشعر عدد من المواطنين في القاهرة وعدد من المحافظات بهزة أرضية فجر اليوم، وتداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات على السوشيال ميديا بشعورهم بالزلزال، الذي شعر به عدد من سكان سوريا ولبنان، فضلا عن توابع زلزال اليوم التي وصلت إلى 70 تابعا، بينما أكد معهد البحوث الفلكية، أنّ مصر لم تدخل إلى حزام الزلازل، وما يحدث مؤخرا من ظواهر في نطاقه الطبيعي.

بيانات الزلزال

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم، هزة أرضية على بعد 691 كيلومتر شمال رفح، بقوة 7.7 درجة علي مقياس ريختر، وقعت في الساعة 03:17:38 صباحا بالتوقيت المحلي، بعمق 18.30 كم، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.