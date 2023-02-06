تعليق حركة الطيران المدني في مطار «غازي عنتاب» بسبب الزلزال

أعلنت السلطات التركية، في بيان، منذ قليل، أنَّه جرى تعليق حركة الطيران المدني في مطار «غازي عنتاب»، وذلك بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا، فجر اليوم الاثنين، وأدى إلى انهيار المباني والمنازل في أماكن متفرقة من البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تعطيل المدراس في 10 ولايات

ومن جهته، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إنَّه تمّ إغلاق مطار هطاي، وتعليق حركة الطيران المدني في ولايتي «قهرمان مرعش» و«عنتاب»، مضيفًا أنَّه تم توقيف إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع.

مصر تعرب عن تعازيها لتركيا وسوريا

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتضامنها مع تركيا وسوريا، إثر الزلزال المدمر الذي وقع، صباح اليوم، في البلدين وفي عدد من دول الشرق الأوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مئات القتلى وآلاف الجرحى

وكان زلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 284 قتيلا، و2323 مصابا، ودمر العديد من المنازل والمباني، وأثار ذعر وقلق المواطنين، كما شعر به سكان دول أخرى مثل مصر وسوريا ولبنان والعراق والأردن وقبرص.