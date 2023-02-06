سيارة متنقلة لتلقي شكاوى المواطنين وإجراء المعاملات الحكومية ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، تخصيص سيارة متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في القرى بمراكز المحافظة السبعة، للتيسير عليهم في إنهاء تلك المعاملات، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الهمم، حيث انطلقت أولى رحلات تلك السيارة بقرية الميمون، اليوم الإثنين.

انطلاق سيارة خدمة المواطنين في قرى بني سويف

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بالإشراف على عمل السيارة المتنقلة، وتحديد أماكن تواجدها على مستوى قرىة بكل مركز من مراكز المحافظة، يقوم عليها فريق من المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، لتلقي واستخراج الطلبات والمعاملات المختلفة التي يحتاجها المواطنين، ضمن خطة المحافظة بالتخفيف والتيسير على المواطنين لإنجاز تلك المعاملات بأماكن تواجدهم وتجنب مشقة السفر والانتقال لعواصم المدن.

خدمات سيارة خدمة المواطنين في بني سويف

وتقدم السيارة خدمات تلقي شكاوى وطلبات المواطنين، واستخراج شهادة صلاحية وشهادة متغيرات، ورُخص بناء ورخص هدم، ومرافق، ورخص أكشاك وإشغالات وإعلانات، وإصدار شهادات وفيات ومواليد.

أماكن تواجد سيارة خدمة المواطنين في بني سويف

وأشار السكرتير العام المساعد انه تنفيذاً لتكليفات محافظ بني سويف، بدأ العمل بسيارة خدمات المواطنين المتنقلة والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث تواجدات السيارة اليوم بقرية الميمون مركز الواسطى، لتنطلق غداً الثلاثاء إلى قرية بليفيا بمركز بني سويف، ثم الأربعاء بقرية طنسا بني مالو مركز ببا، ويوم الخميس بقرية قاي مركز إهناسيا، لتستكمل عملها يوم الأحد المقبل بقرية الفنت مركز الفشن، ثم قرية الحمام مركز ناصر يوم الاثنين، وفي قرية دشطوط مركز سمسطا يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري.