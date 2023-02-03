شعبة الذهب: سعر الأوقية عالميا سيصل لـ 2000 دولار.. والمعدن الأصفر أفضل استثمار

توقع السكرتير العام لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أسامة أحمد، أن يرتفع سعر أوقية الذهب عالمياً لتعاود مستويات الـ 2000 دولار للأوقية، أعلى قمة تاريخية حققتها بعد اندلاع أزمة كوفيد-19 في عام 2020، وهو ما يجعله الاستثمار الأفضل للعام الجاري.

«أحمد»: أسعار الذهب ستكسر مستوى الـ 2000 دولار

قال أسامة أحمد، إنَّ أسعار الذهب العالمية ستعاود الصعود إلى مستويات أغسطس 2020 وقت اندلاع الوباء، ليخترق سعر الأوقية حاجز الألفي دولار بل ويتخطى ذلك، مضيفاً «الاستثمار الأكثر ربحية والأنسب حالياً شراء الذهب»، «من سيشتري الذهب سيربح».

الاستثمار في الدولار يتراجع لصالح أسعار الذهب

وأوضح «أحمد» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ إقبال المستثمرين على شراء الذهب عالمياً بدلاً من الدولار والعملات الأخرى، أو الاستثمار في الكاش سيقل، نتيجة عدة عوامل أهمها ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي من عودته للتيسير النقدي منتصف العام الجاري، ما سيعني انخفاض العائد على الدولار واستعادة الذهب لبريقه.

كما أكد أنَّ سعر الذهب سيشهد تذبذباً على المدى القصير، أي تغيرات بين الهبوط والارتفاع بنسب، لكنه على المدى البعيد سيواصل الارتفاع وتجارة الذهب ستنتعش وتحقق رواجا على المستوى العالمي، ناصحاً بالاستثمار في المعدن الأصفر.