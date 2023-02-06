وظائف مصر 2023.. يستفيد منها آلاف الشباب والخريجين 

طرحت وزارة الشباب والرياضة العديد من فرص العمل، ضمن مبادرة توظيف مصر 2023 التي تستهدف تعيين وتوظيف الآلاف من الشباب والخريجين بمنشآت القطاع الخاص، حيث تقوم وزارة الشباب والرياضة بتوفير هذه الوظائف من خلال الإدارة المركزية للتدريب وتمكين الشباب بالتنسيق والتعاون مع بعض المؤسسات مثل مايكروسوفت ومؤسسة مصر للتنمية.

وتضمنت الفرص المطروحة وظائف خالية بشركة «كرك بوي»، بينها مديرين فروع خبرة في مطاعم الفاست فود، و«باريستا»، خبرة من 6 أشهر إلى عامين وشيفات فاست فود خبرة من 1 سنة إلى 3 سنوات، للعمل في التجمع الأول والتجمع الخامس والشيخ زايد، بشرط حصول المتقدم للوظيفة على مؤهل متوسط أو عالي، وأن يكون السن حتى 30 سنة، وموقف واضح من الخدمة العسكرية، براتب لا يقل عن 3500 جنيه، وزيادة سنوية، وتدريب مدفوع، وساعات العمل، 9 ساعات تتضمن راحة أسبوعية، وتأمينات اجتماعية.

وأشارت إلى أن التقدم للوظائف يتطلب ملء الاستمارة على هذا الرابطhttps://forms.office.com/r/xuMiWdN10L، أو التسجيل مباشرة على موقع توظيف مصر من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/3kZeYcD

وظائف بشركة سند للاستشارات المهنية

وطلبت شركة سند للاستشارات المهنية للتعيين بالوظائف التالية:

1. مدير مالي – خبرة 10 سنوات.

2. محاسب – خبرة 3 سنوات.

3. مدير مبيعات – خبرة 5 سنوات في المجال التقني.

مكان العمل: الإسكندرية.

الشروط:

• بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة

• أقصى حد للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات:

• راتب مجزي

• عدد 8 ساعات عمل

• يومين إجازة أسبوعيا

• تأمينات طبية واجتماعية

وللتقدم لـ الوظائف يرجى إرسال السير الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة «مدير مالي- الإسكندرية»، على الإيميل: CV@tawarwghayar.com، أو التقديم مباشرة من خلال موقع توظيف مصر:http://bit.ly/40j7P7vhttp://bit.ly/3wMw14B

وظائف من خلال اليوم التوظيفي المفتوح

كما تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «بافلو برجر»، بالحي السابع مدينة نصر الدور الرابع غدا من الساعة ص 11 إلى الساعة 4م وذلك للوظائف التالية :

- عضو فريق – كرو مطعم «خبرة أو بدون خبرة – الراتب لا يقل عن 4000».

- أماكن العمل: الجيزة والقاهرة.

الشروط المشتركة:

• مؤهل متوسط

• السن من 21 حتى 33 سنه

• موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق:

• الراتب حسب الخبرة لا يقل عن 4000 + الإضافي +الحافز الشهري

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• تأمينات طبية واجتماعية

• فرص للترقي بعد 6 أشهر

• اجازات سنوية

• تدريب مدفوع الاجر

-للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد: https://forms.office.com/r/v6AkDm5t2i

وللتسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://tinyurl.com/5t49d58j