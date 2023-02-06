الإعدام شنقا للمتهم بقتل «عم طليقته» بسبب حكم رؤية طفلته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة منذ قليل، بمعاقبة متهم بقتل عم طليقته في مشاجرة بسبب رؤية ابنته، بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأي المفتي.

بلاغ بمقتل شخص على يد طليق ابنة شقيقه

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة «إبراهيم منصور السيد»، مقيم بقرية صفط زريق التابعة لدائرة المركز، وإصابة ابن شقيقه على يد «حمادة. م. ع. هـ»، وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

تفاصيل مقتل المجني عليه

وبسؤال «عمر محمد منصور السيد»، مقيم قرية صفط زريق ابن شقيق المجني عليه، قال إن المتهم هو طليق شقيقته، وعلى إثر خلافات بينهم تفاجأ حال تواجده أمام مسكنه، بحضور المتهم وقام بإشهار سلاح أبيض محاولا قتله، وسدد إليه عدة ضريات بهذا السلاح، إلا أنه تفادى تلك الضربات، وأفلتت إحدى الضربات وأتلفت سترته بناحية الصدر، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فهرب نحو مسكنه للاحتماء بداخله، ثم توجه المتهم لمسكنه المجاور لهم، وأحضر سلاحا أبيضا آخر «سكين»، وحال معاودته نحوه مجدداً لمواصلة التعدي عليه تصادف لقاؤه مع المتوفى، والذي حاول تهدئته، إلا أن المتهم عاجله بطعنة استقرت في بطنه وأودت بحياته.

خلافات رؤية الابنة

وكشفت التحقيقات وجود خلافات بسبب «رؤية ابنته»، حيث قامت والدة المتهم بإخباره أنها تعرضت للسباب أثناء رؤية طفلته في مكان عام في ديرب نجم، ما دفع المتهم بارتكاب الجريمة، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.