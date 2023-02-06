مشاهد مؤثرة من زلزال تركيا وسوريا.. سوري ينعي أولاده الأربعة «فيديو»

يتم تداول فيديوهات مؤثرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، لمتضررين من زلزال تركيا وسوريا اليوم، و الذي تسبب في وفاة آلاف من الأشخاص وتدمير مئات المنازل.

ويعد أن زلزال تركيا وسوريا الذي حدث فجر اليوم الاثنين، هو الأعنف منذ 1999 بلغت قوته 7.8 درجة وأعقبه 76 هزة ارتدادية.

ويظهر مشهد مؤثر لطفل وقع تحت آثر انهيار المبني، ويقوم مواطن بتحدث مع الطفل وحثه على نطق «الشهادتين»:-

ويتداول فيديو آخر لسوري ينعي أولاده الـ4 الذين لقوا حتفهم تحت أنقاض منزلهم جراء الزلزال:-

• سوري ينعى أولاده الذين قضوا حتفهم تحت أنقاض منزلهم جراء الزلزال

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم لطفك بأهلنا في #شمال_سوريا وجنوب تركيا ، وارحم موتاهم واجبر مصاب أهلهم وخفف عنهم #هزة_أرضية #زالزال_سوريا #زلزال #زلزال_ترکیا #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/y4FsNttJIP — د. حسن الحسيني (@7usaini7) February 6, 2023

وعلي جانب آخر، يتداول فيديو لتركي شعر بالزلزال وخرج سريعاً وهو يحمل ابنته:-