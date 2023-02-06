مشاهد مؤثرة من زلزال تركيا وسوريا.. سوري ينعي أولاده الأربعة «فيديو»
كتب:
أحمد عادل موسى
08:10 م | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا
يتم تداول فيديوهات مؤثرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، لمتضررين من زلزال تركيا وسوريا اليوم، و الذي تسبب في وفاة آلاف من الأشخاص وتدمير مئات المنازل.
ويعد أن زلزال تركيا وسوريا الذي حدث فجر اليوم الاثنين، هو الأعنف منذ 1999 بلغت قوته 7.8 درجة وأعقبه 76 هزة ارتدادية.
ويظهر مشهد مؤثر لطفل وقع تحت آثر انهيار المبني، ويقوم مواطن بتحدث مع الطفل وحثه على نطق «الشهادتين»:-
مشهد مؤثر إنهدام مبنى على طفل— جراح علي العنزي (@x3nzi5) February 6, 2023
" وينطق الشهادتين "
اللهم الطف بعبادك المسلمين
فعافي جراحهم .. وارحم موتاهم
-#Turkey #هزة_أرضية #زلزال #زلزال_ترکیا #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا_سوريا #الهزه_الارضيه pic.twitter.com/0wMEaVLy2N
ويتداول فيديو آخر لسوري ينعي أولاده الـ4 الذين لقوا حتفهم تحت أنقاض منزلهم جراء الزلزال:-
• سوري ينعى أولاده الذين قضوا حتفهم تحت أنقاض منزلهم جراء الزلزال— د. حسن الحسيني (@7usaini7) February 6, 2023
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم لطفك بأهلنا في #شمال_سوريا وجنوب تركيا ، وارحم موتاهم واجبر مصاب أهلهم وخفف عنهم #هزة_أرضية #زالزال_سوريا #زلزال #زلزال_ترکیا #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/y4FsNttJIP
وعلي جانب آخر، يتداول فيديو لتركي شعر بالزلزال وخرج سريعاً وهو يحمل ابنته:-
Quick reaction from a Turkish Dad #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/9ZDflMDIhC— MARIO (@mariotradleb) February 6, 2023