خالد جلال ينعى مجدى الطيب: فقدنا ناقدا فنيا جادا وقلما واعيا

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الناقد الفنى مجدى الطيب، الذى رحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 65 عامًا.

خالد جلال: رحل الأستاذ الكبير والصديق

وقال خالد جلال، في بيانٍ صحفي: «رحل الأستاذ الكبير والصديق، الناقد مجدي الطيب، الذى تميز بأسلوب فريد، يعرف جيدا قيمة التأثير الإيجابي للنقد الفني، كقوة ناعمة ترتقي بالمجتمع».

ودعا خالد جلال المولى عز وجل، أن يرحم الفقيد ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

من هو مجدي الطيب؟

يشار إلى أن الناقد مجدى الطيب حصل على جائزة أفضل مقال نقدي من جمعية الفيلم 1985، عن فيلم «وداعاً يا بونابرت»، كتب العديد من المقالات النقدية والدراسات السينمائية في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية، عضو جمعية نقاد السينما المصريين، عضو عامل بنقابة السينمائيين (شعبة النقد)، شارك في عدد كبير من لجان التحكيم بالمهرجانات السينمائية الدولية.