وزير العدل يفتتح مجمع محاكم ونيابات حلوان

افتتح المستشارعمر مروان وزير العدل، اليوم، مجمع محاكم ونيابات حلوان الابتدائية، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بتطوير وتحديث المنظومة القضائية.

جولة داخل مجمع المحاكم

وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة داخل أروقة المبنى المكون من 7 طوابق، الذي يضم بداخله محكمة حلوان الابتدائية، ومحكمة 15 مايو والتبين الجزئية، ومحكمة حلوان الجزئية، ومقار نيابات حلوان الكلية، وحلوان والمعصرة و15 مايو والتبين الجزئية، ومكاتب وقاعات تم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية التي استحدثتها الوزارة، ومنها نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، كما ضم استراحة المحامين.

تسجيل البيانات

وتفقد وزير العدل المكتب الأمامي الذي يتم من خلاله قيد الدعاوى وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات، وتحديد الدائرة المختصة بنظرها آليًا.

وفي ختام جولته، عقد الوزير لقاءً مع القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية في القاهرة الكبرى، استعرض خلالها جهودهم في الفصل في الدعاوى، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعاتها التكنولوجية، مُشددًا على الاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى؛ وصولاً للعدالة المنشودة.