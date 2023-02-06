متحدث «الصحة»: الرئيس وجه بخفض مدة قائمة الانتظار إلى أسبوعين

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن القضاء على قوائم الانتظار هو عدم وجود وقت انتظار أكثر من المعدلات العالمية، أي تحقيق الممارسة الطبية الأمثل، بحيث تتراوح المدة العالمية من 3 إلى 4 أسابيع، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بخفض هذا الرقم إلى أسبوعين إلى 3 أسابيع.

عبدالغفار: أصبح لدينا مستشفيات على مستوى عالمي

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «مفيش محافظة في مصر مفيهاش مستشفيات إما يتم إحلالها وتجديدها أو مستشفيات يتم بناؤها بشكل جديد كليا، وهناك إنفاق على البنية التحتية لتطوير المنشآت والتجهيزات الطبية، ويمكننا إلقاء نظرة بسيطة على المستشفيات قبل عام 2014 ومقارنتها بما يحدث الآن، حتى المحافظات التي كانت قديما تشتكي من عدم الاهتمام الكافي أصبح لديها مستشفيات على مستوى عالمي».

أنفقنا على الصحة في 8 سنوات أكثر مما أنفق في 40 عاما

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ ما أنفق على الصحة خلال السنوات الثماني الماضية أكثر مما أنفق على الصحة في آخر 40 سنة، ضاربا المثل بالنجاح منقطع النظير للدولة المصرية في مكافحة مرض فيروس سي، حيث أصبحت الدولة خالية من هذا المرض، بعدما كانت تحتل مرتبة متقدمة على مستوى المصابين به بين دول العالم: «بقينا رقم واحد على مستوى العالم في المعالجة والمسح الطبي والقضاء على فيروس سي».