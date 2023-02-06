قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن قافلة لعلاج الأسنان في الغربية ضمن «أنت الحياة»

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن القوافل الطبية المشاركة بقافلة «أنت الحياة» في مركز زفتى بمحافظة الغربية.

وقال التقرير: «كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية أحد شركاء مؤسسة حياة كريمة في قافلة أنت الحياة، وقافلة طب أسنان الجامعة البريطانية تجري الكشف وعلاج أهالي قرية نهطاي والقرى المجاورة بمركز زفتى بالمجان».

بروتوكول تعاون مع حياة كريمة

وأضاف: «الجامعة البريطانية أول جامعة في مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة».

وأوضح الدكتور محمود العنيكي، عضو هيئة تدريس كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية: «الجامعة بالتعاون مع حياة كريمة ومباردة أنت الحياة، جئنا لزفتى لعمل قافلة طب أسنان كبيرة وتتضمن توعية للأطفال والكشف عن الأمراض المبركة لأمراض الفم، والضغط والسكر، ثم الكشف على الأسنان لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى تدخل سريع أم لا».

وأضاف: «ولو فيه أي شيء يحتاج أي عملية جراحية بيتم إحالة الأمر لأقرب جامعة أو مستشفى تابع لوزارة الصحة».

تقديم العلاج اللازم بالمجان

وأشار الدكتور أحمد عامر، مدرس بكلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية: «رحنا محافظات كتيرة مثل الشرقية والفيوم والمنيا، ونقدم الخدمات المتنقلة للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج اللازم بالمجان».