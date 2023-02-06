متحدث «الكهرباء»: تأمين جميع مهمات الشبكات ضد مخاطر السيول والأمطار

رفعت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ القصوى لمواجهه موجة الطقس السيئ، وسقوط الامطار التي تضرب معظم محافظات الجمهورية السياحلية.

التنسيق مع غرف عمليات الشركة القابضة والشركات التابعة

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقاد دائم للتعامل مع سقوط الأمطار، بالتنسيق مع غرف عمليات الشركة القابضة والشركات التابعة لها بالمحافظات.

تأمين التغذية الكهربائية لكل محطات الصرف والرفع

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات قامت بتأمين التغذية الكهربائية لكل محطات الصرف والرفع، إضافة إلى تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكل الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل مع تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجارٍ مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة.

نصائح إرشادية للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار

وقدم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء خلال سقوط الأمطار نظرًا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وكذلك حرصًا منه على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء في كل الجوانب وهي كالتالي:

التحذير الأول:

- الابتعاد بشكل تام عن مهمات الكهرباء بالشوارع والتي تتمثل في أعمدة الإنارة- أكشاك – كابلات.

التحذير الثاني:

عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

التحذير الثالث:

الاتصال على وجه السرعة على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121، وذلك للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

التحذير الرابع:

إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية عند وجود أي مشكلة تخص أعمدة الإنارة.

التحذير الخامس:

عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل في حالة إذا كانت الملابس التي ترتديها مبتلة.

التحذير السادس:

ضرورة توعية الأطفال الصغار بتجنب ملامسة أي من مهمات الكهرباء خلال سقوط الأمطار.