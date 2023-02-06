شعبة الملابس الجاهزة: تخفيضات تصل إلى 70% في الأوكازيون الشتوي

انطلقت فعاليات الأوكازيون الشتوي 2023 في محال الملابس الجاهزة، اليوم، حيث اعتمدت المحال أسعارا مخفضة، وأعلنت الغرف التجارية مشاركة 4 آلاف محل تجاري في الأوكازيون، بتخفيضات تبدأ من 5% وتصل إلى 70%.

أسعار مخفضة على الملابس في الأوكازيون الشتوي

وفي جولة لـ«الوطن»، بدأت المحال في إعلان أسعار مخفضة على بضائعها لمنح المستهلك فرصة لشراء ما يحتاجه بتخفيضات كبيرة، وقال يوسف إبراهيم، عامل بمحل ملابس بمنطقة وسط البلد، إن المواطنين ينتظرون بداية الأوكازيون الشتوي كل عام لاستغلال التخفيضات الهائلة على السلع حيث تشهد المحال التجارية في العديد من المحافظات اقبالا ملحوظا من جانب المواطنين على الشراء.

وأضاف أن تنظيم الأوكازيون الشتوي في منتصف فصل الشتاء من كل عام فرصة جيدة للمواطنين لشراء الملابس بالإضافة إلى أن هناك العديد من المواطنين يستغلون الأوكازيون سواء الصيفي أو الشتوي ويشترون ما يحتاجونه ويقومون بالتخزين لاستقبال الموسم المقبل سواء فصل الشتاء أو الصيف.

عقوبة التلاعب في الاسعار

وأكد محمود الداعور عضو شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الأوكازيون الشتوي تبدأ تخفيضاته من 5% وتصل إلى 70% وذلك يشمل المنتجات والملابس بالإضافة إلى أن وزارة التموين تباشر الرقابة والتفتيش على المحال باستمرار من خلال الاطلاع على فواتير البيع وأي تلاعب عقوبته الغرامة والسجن.