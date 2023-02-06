قناة الحياة تعرض تقريرا عن ورش تدريب الحرف اليدوية في نهطاي بالغربية

عرضت قناة الحياة، تقريرا بعنوان «ورش تدريب الحرف اليدوية تواصل نشاطها في اليوم الأخير لقافلة أنت الحياة بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى».

ورش لتدريب الأسر الأكثر احتياجا

وأفاد التقرير الذي عرضته قناة الحياة، بأن شركاء المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قافلة «أنت الحياة» أقاموا ورشا للتدريب للأسر الأكثر احتياجا بقرية نهطاي والقرى المجاورة بمركز زفتى.

القوافل الطبية المشاركة بقافلة «أنت الحياة» قامت بعلاج وصرف الأدوية بالمجان لنحو 3000 من أهالي قرية نهطاي والقرى المجاورة.

وأكد مصطفى إسماعيل مدرب زجاج معشق: «نعمل على أن يستخدم المتدربون الزجاج المعشق من خامات بدائية، حيث نمنحهم البدائل والحلول لاستخدامه، اشتغلنا على البرطمانات والزجاجات وبدأنا نعمل منها وحدات إضاءة مثل الأباجورات والنجف، وكان هناك تجارب جيدة في أماكن مختلفة وبدأ البعض في الإنتاج، ونحاول أن يكون هذا النوع من المشروعات في المنزل دون أن يحصل على مساحة كبيرة، كما أن هامش الربح يجب أن يكون جيدا».

وقالت ابتهال أنور أحد أهالي القرية: «مكنتش فاهمة حاجة، لكن أستاذ مصطفى إسماعيل علمني وعلم الناس كلها، وهو إنسان رائع للغاية، تعلمت عمل الأباجورات وفوانيس رمضان».