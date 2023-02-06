استشاري صحة نفسية لقناة الحياة: عناد الأطفال مرتبط بعدم النضج ويقلل من المرونة

عرض برنامج «الدنيا بخير» المذاع على شاشة قناة «الحياة» مداخلة لمتصلة تشتكي فيها من أن ابنها البالغ من العمر 10 سنوات عنيد جدا، رغم تفوقه الدراسي.

وقالت والدته: «مش عارفه أتعامل معاه.. وبعد وفاة والده وأنا مش قادرة أسيطر عليه، وبحاول على قد مقدر أكون حاسمة».

العند مرتبط بعدم النضج

ورد الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة النفسية: «ممكن الإنسان يكون ذكي جدا بس عنيد، والعند مرتبط بعدم النضوج، ومع الوقت يكبر وينضج، كما أن المرونة تختلف عن الذكاء، ممكن تبقى ذكي بس مش مرن، وما فعله هذا الطفل ناتج عن نقص النضوج، وكلما كبر كلما نضج أكثر».

لا تستطيع الأم القيام بدورين

وأضاف: «ممكن أما ينضج يبدأ يبقى مرن، وبعد وفاة والده الأم دلعته، ودا يمكن يكون السبب، ومش معنى كدا إنها تضربه، بلاش ضرب خالص، الضرب ليس وسيلة للتربية ويعكس قصور الأب أو الأم، وديناميكية العلاقة أما تتولى الأم مهام الأب بيكون فيها الأمومة مش طالعه بصدق، والأم بتبقى عايزة تجمع الدورين، وبتضرب عشان تبقى عاملة زي الراجل لكن بتحن مع الوقت لأن دا عكس طبيعتها، فصعب تجمع بين الاتنين إلا لو هتقدر توازن بينهم».