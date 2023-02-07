مشاركون بالمسابقة العالمية للقرآن: مصر تصل إلى أعماق أفريقيا بالقوى الناعمة

أبلى جميع المتسابقين في الفرع الخامس بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين بلاء حسنا، حيث قطعوا أميالا من بلادهم للاشتراك في تلك المسابقة ومعظمهم يزرون مصر لأول مرة، موجهين الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لتلك المسابقة وإقامتها على أرض، مؤكدين أن مصر بلد الأمن والأمان كانوا يسمعون عن جمالها وطيب شعبها إلا أنهم تأكدوا من ذلك بعد زيارتهم لمصر.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2023

ورصدت «الوطن» صورا مبهرة من المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2023 في حفظ كتاب الله عن ظهر قلب، برغم عدم نطقهم للغة العربية، عددهم 53 متسابقا، يتنافس جميعهم على 3 جوائز بهذا الفرع، فكل منهم يتحدث لغة بلده، ولا ينطق باللغة العربية، وبالرغم من ذلك فبمجرد ما تذكر أي آية قرآنية تجده يتلو ما بعدها بلغة عربية فصحى وبصوت عذب.

وفاز بالمركز الأول عبد الصمد آدم، من دولة غانا، وسيحصل على جائزة 200 ألف جنيه وشهادة تقدير، وكتاب المنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.

وعبَّر عبدالصمد عن فرحته، مؤكدا أن مصر تصل إلى أعماق إفريقيا بالقوى الناعمة كوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، مشيرا إلى أن تلك المسابقة تعد من المسابقات العالمية المشهود لها التي تخدم أهل القرآن الكريم، داعيا الله أن يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها الذي أولى اهتمام خاص بحفظة القرآن الكريم.

جوائز مسابقة القرآن الكريم

وحصدت المركز الثاني في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فاطمة شايا زاهر، من دولة المالديف، وتحصل على جائزة 150 ألف جنيه، وشهادة تقدير وكتاب المنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية، وقالت فاطمة، إنها تبلغ من العمر 10 سنوات وتحفظ القرآن الكريم منذ صغرها على يد معلمها في إحدى المراكز الإسلامية في بلدها، موجهة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة على إتاحة الفرصة لها ولغير من غير الناطقين باللغة العربية على الاشتراك في تلك المسابقة وتخصيص جوائز قيمة لهم، والتواجد على أرض مصر المباركة.

وفاز بالمركز الثالث تنوير حسين، من دولة بنجلاديش، ويحصل على جائزة 100 ألف جنيه، وشهادة تقدير وكتاب المنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية، وأعرب تنوير عن سعادته، قائلا: «الحمد لله على تلك النعمة بالفوز والتأهل في تلك المسابقة العالمية للقرآن الكريم».

وعن أصغر متسابق، عمره 10 سنوات من باكستان، يدعى همت حماد، وقال والده، إن ابنه يحفظ القرآن منذ أن كان عمره 6 سنوات وأتمه عند الثامنه من عمره، وله أخوته أيضا يحفظون القرآن الكريم كاملا برغم عدم نطقهم اللغة العربية، مضيفا: «هم يفهمون بلغتنا نحاول أيضا معهم أن يفهموا معاني القرآن الكريم ومقاصده حتى يكونوا متدبرين لما جاء فيه من آيات وعبر».

واستكمل حديثه: «نعلم أن مصر بلد العلم والعلماء والأزهر الشريف، فكثير من شباب بلدنا يدرسون بالأزهر الشريف وينهلون من علمائه، وكان حلمي أن يلتحق أحد أبنائي بتلك المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ومن إعجاز القرآن الكريم أنه سخر القلوب وشرحها لحفظ القرآن الكريم برغم عدم النطق به، ونحن أسرة قرآنية جميعنا يحفظ القرآن الكريم وسعدت بالفرع الذي خصصه الدكتور محمد مختار جمعة للأسر القرآنية وسنشترك فيه العام القادم، وتلك المسابقة بلا شك فرصة لترسيخ داخل نفوس الأطفال المشاركين أنهم سيكونون حملة الراية لنشر الدين الصحيح والفكر الوسطي المعتدل لذلك نشكر وزارة الأوقاف على ما تبذله من جهود في تلك المسابقة».