برنامج «الكونتينر» يستعرض صناعة «الهودي» وسر قوة الصادرات المصرية لكل دول العالم

روى الفنان أحمد داوود حكاية طريفة عن «هودي» هدية وصله من صديق طفولته لـ من أحد الماركات العالمية إلا إنه فوجئ بأنه مصنوع في مصر ويحمل علامة «صنع في مصر».

وتحدث داوود خلال حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر» المذاع عبر فضائية «ON» عن المصنع الذي يقوم بصناعة هذه المنتجات حيث يتم تصنيعه بواسطة شركة «چيد تكستايل» بمحافظة الإسماعيلية.

100% قطن مصري

وأبدى داوود سعادته بالهدية التي حصل عليها لافتًا أن سعادته تضاعفت حينما شاهد مكتوب عليها صنع في مصر لافتًا أنه صناعة مصرية بالكامل و100% قطن مصري.

تاريخ صناعة الهودي

وتحدث داوود عن تاريخ صناعة الهودي والذي بدأ في عشرينات القرن الماضي عبر أحد الرياضي الأمريكي بنجامين راسلجين والذي فكر في صناعة ملابس رياضية من القطن بالكامل.