شركة «چيد تكستايل» لـ«الكونتينر»: نقص الأقمشة بالليزر لتقليل الفاقد ولدينا أحدث ماكينة بالعالم

كشف معتز أبوبكر، المدير الإقليمي للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة الحكومية بشركة چيد تكستايل، تفاصيل تصنيع ملابس من أرقى الماركات العالمية داخل الشركة.

ماكينات من الأفضل عالميا

وأوضح أبوبكر خلال لقائه مع الفنان أحمد داوود في برنامج «الكونتينر» المذاع عبر قناة «on» أن ماكينة الفرش والقص الموجودة في المصنع من أفضل الماكينات الموجودة عالميًا، لافتًا أنهم يعتمدوا على القص الآلي بنسبة 100% دون تدخل العامل البشري.

الماكينة تعتمد على القص بالليزر

وأشار إلى أن الماكينة تعتمد على القص بالليزر والذي يعمل بدقة شديدة لتقليل الهالك لافتًا أن الماكينة تعمل ببرنامج الكتروني والذي يقص الأقمشة طبقًا للموديلات المطلوبة.

وأكد أبوبكر أن المصنع يقوم بعمل إعادة تصنيع لفواقد أقماش التي تنتج عن عملية القص.