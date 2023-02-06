برنامج «الكونتينر» يستعرض مراحل كسترة الأقمشة داخل شركة «چيد تكستايل»

استعرض الفنان أحمد داوود تفاصيل إنتاج قطعة قماش كاملة بواسطة شركة چيد تكستايل والتي تصنع الملابس لحساب أرقى الماركات العالمية من القطن المصري الخالص وتحمل منتجاتها شعار «صنع في مصر».

خطوات تنفيذ قطع القماش

وكشف «داوود» خلال حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر» المذاع عبر قناة «on» عن مراحل انتاج قطعة القماش بعد نسجها بواسطة ماكينات الغزل الموجودة بالشركة ثم صباغتها بواسطة غلايات الصباغة الضخمة، واستعرض خطوات تنفيذ وإخراج قطعة القماش وتجهيز الأقمشة تمهيدًا لتحويلها.

استعراض مرحلة الكسترة

كما استعرض مرحلة الكسترة أو تحويل أحد جانبي القماش لوبرة لتكون مناسبة للارتداء تمهيدًا لتصنيعها «هودي».

وتحدث المهندس ماجد حسني مدير قسم التجهيز عن مراحل تجهيز الأقمشة وتصنيع الوبرة التي تظهر داخل السويت شرت والهودي حتى يعمل على تدفئة من يرتديه.