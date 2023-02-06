قصواء الخلالي: المشاهد في سوريا وتركيا جراء الزلزال حزينة ومؤلمة ومبكية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العالم استيقظ اليوم على كارثة مدوية، مشهد حزين ومؤلم ومبكي جراء الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا وأجزاء من كردستان العراق ونينوى وغيرها، بجانب توابع وارتدادات هذا الزلزال.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، أن أعداد الضحايا بالآلاف بين قتلى وجرحي، وهناك أعمال إنقاذ تجرى، والمشهد تحديدا في تركيا دمار كبير للغاية في المناطق التي ضربت جراء هذا الزلزال، والمناطق الأثرية تأثرت بسببه، كما أن الطرق تشققت وحدث بها كوارث.

عدد الوفيات فادح

وأشارت إلى أن الأفدح هو عدد الوفيات التي حدثت، والانهيار والدمار الكامل، وأسر كاملة دفنت تحت الأنقاض، فزع كبير تعرضوا له.

وتابعت: «ربنا يرحمهم ويتقبلهم، والحالة اللي مروا بها تغفر لهم عند الله سبحانه وتعالى، والجرحى والمصابين بالآلاف ونتمنى لهم الشفاء العاجل».

انتقاد بعض التعليقات

وانتقدت بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي أبدت شماتتها جراء هذه الكارثة، قائلة: «ناس شمتانة في الموت والضحايا وهذا المشهد الإنساني المؤسف لأي شخص، أي إنسان لديه ذرة من إنسانية أو عقل أو وعي أو رحمة سيكون لديه تعاطف كبير مع المشهد، ففي النهاية هي نفس بشرية قضت نحبها».