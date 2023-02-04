رابط حجز تذاكر قطار تالجو الفاخر.. أولى رحلات خط الصعيد غدا

كشفت هيئة سكك حديد مصر، عن رابط حجز تذاكر قطار تالجو الفاخر بداية من سفر يوم الجمعة 14 فبراير 2023، بينما أولى رحلات الغد على خط الصعيد سيكون الحجز لها بشكل يدوي.

رابط حجز تذاكر قطار تالجو الفاخر وفرته هيئة سكك حديد مصر، استكمالاً لعملية إعادة التحديث التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر السفر، لافتة إلى أن قطارات التالجو مزودة بأحدث التقنيات المهمة الإلكترونية وتوفر درجات عالية من السلامة والأمان.

خطوات حجز تذاكر قطار تالجو الفاخر

- الدخول على الموقع الإلكتروني للحجز.

- تسجيل مستخدم جديد في حال التسجيل لأول مرة.

- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- اختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة الأولى أو الثانية.

- يتم إدخال بيانات الدفع المطلوبة عن طريق الفيزا.

- يعرض بعد ذلك النظام بيانات الحجز، ويتم إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

حجز تذاكر قطار تالجو الفاخر، إلكترونيًا متاح ابتداءً من سفر يوم الجمعة 10 فبراير الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع قطارات الدرجة الأولى والثانية والمكيفة والـ«VIP»، بحسب ما أكدته هيئة السكك الحديدية.

خبير نقل: قطار تالجو الفاخر وسيلة نقل جماعي مُحسنة

وفي سياق متصل، وصف الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، توفير قطار تالجو على الخط القبلي، أنه وسيلة نقل جماعي مُحسنة، موضحاً أن تأثيراته الإيجابية غير المباشرة عديدة، منها على سبيل المثال تقليل الضغط على شبكة المرور والطرق وتوفير استهلاك البنزين وهو ما يُمكن ترجمته على المستوى الاقتصادي: «اللي معاه عربية وشاف قطر ممتاز زي كدا هيفضله عن العربية».

وأضاف الدكتور إبراهيم مبروك لـ«الوطن»، أن وسائل النقل الجماعي المُحسنة هي الأفضل في الوقت الحالي، موضحاً أنها تشمل القطارات والأتوبيسات والمترو، وتقلل الضغط على شبكة الطرق ففي القاهرة يومياً تتحرك 2.5 مليون مركبة على شبكة الطرق.