لأول مرة.. نسخة مسموعة من «القتل للمبتدئين» بصوت أحمد مراد

تزامنا مع نجاح فيلمه «كيرة والجن»، المأخوذ عن روايته «1919» أعلن الكاتب والسيناريست أحمد مراد توفر النسخة المسموعة من أحدث كتبه «القتل للمبتدئين» بصوته لأول مرة عبر تطبيق «ستوريتل»، والصادر عن مكتبة الشروق.

وأضاف السيناريست أحمد مراد، عبر حسابه على «فيسبوك»: عبر في كتاب «القتل للمبتدئين» خريطة طريق وأرشادات، تساعد المهتمين بالقراءة والكتابة على إطلاق عنان خيالهم، والانتهاء من مشروعاتهم الروائية أو السينمائية بطُرق عملية قائمة على معادلات ومنحنيات درامية حديثة، تنظم تدفق الأفكار وتساعدهم على التخلص من الانسداد الإبداعي، أو قفلة الكاتب.

كتاب «القتل للمبتدئين»

وقال «مراد» إن الكتاب خريطة ترشد القارئ طوال رحلة الكتابة، بما تتضمنه من هاجس فكرة مسيطرة، البناء المتصاعد للأحداث، خلق حبكة متماسكة ، حرفية خَلق الشخصيات، كتابة المشاهد بطريقة درامية مؤثرة، وبمحاكاة تراعي أسلوب المتلقي، وتواكب التطور المتمثل في عالم المنصات الرقمية.

وأضاف أن كتاب «القتل للمبتدئين»، يضم سيناريو فيلم «الفيل الأزرق 2» للتطبيق العملي، واستيعاب دور ومسؤولية الكتابة في خَلق فيلم يصعب نسيانه.

مسيرة أحمد مراد

وأحمد مراد هو مؤلف أفلام «كيرة والجن، الفيل الأزرق 1 و2 ، تراب الماس، الأصليين»، ويُعرض حاليا فيلم «كيرة والجن»، المأخوذ عن رواية «1919» في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، ويتناول حالة المقاومة الشعبية للمجتمع المصري بالتزامن مع اندلاع أحداث ثورة 1919، وهو الحدث الضخم الذي تتوحد فيه مصائر البطلين «كيرة»، و«الجن» ليشتركا في مقاومة الاحتلال اﻹنجليزي في هذه الفترة.

«كيرة والجن»

ويجمع فيلم «كيرة والجن» نخبة من النجوم من بينهم، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، ونخبة من الفنانين إلى جانب تواجد بعض الممثلين الأجانب، وإخراج مروان حامد.

يشار إلى «كيرة والجن» يعرض أيضا ضمن مشروع «سينما الشعب» الذي أطلقته الدكتورة وزيرة الثقافة، حيث يعرض الفيلم فى مجموعة من السينما التابعة لقصور الثقافة، وحددت وزيرة الثقافة تذاكر الأفلام ب 40 جنيها و20 جنيها في المشروع.