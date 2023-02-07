«القاهرة الإخبارية»: زلزال جديد يضرب «قهرمان مرعش» التركية

سُجل زلزال جديد في ولاية قهرمان مرعش التركية، فجر الثلاثاء، وكان بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» عبر موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في قضاء «نورهاك» بولاية قهرمان مرعش، في تمام الساعة 02:13 بتوقيت تركيا (+3 تغ).

قوة الزلزال

وبلغت قوة الزلزال 4.1 درجات على مقياس ريختر، على عمق 6.98 كلم.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

إنقاذ 7840 شخصا من تحت الأنقاض

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إنقاذ 7840 شخصا من تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد فجر أمس الاثنين، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال أوقطاي، في مؤتمر صحفي، إن عدد ضحايا زلزال تركيا المدمر، ارتفع إلى 2379 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 14483 آخرين.