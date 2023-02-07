هزة ارتدادية جديدة يشعر بها سكان حلب وحمص في سوريا بعد الزلزال المدمر

أعلنت وكالة الأنباء السورية أن هزة ارتدادية شعر بها منذ قليل سكان مدينتي حلب وحمص السوريتين كأحد توابع الزلزال المدمر الذى وقع فجر أمس الاثنين، فيما أشارت مصادر أن الهزة الارتدادية التى وقعت بقوة 5.3 درجات كان مصدرها جنوب غربي غازي عنتاب بالحدود التركية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 711 وفاة

ونقلت الوكالة السورية عن بيان وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 711 وفاة، و1431 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وأشارت إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، وأن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات السورية .

من ناحية أخرى ووفقا لمصادر إعلامية تركية ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم وبلغت قوته 7.7 درجات إلى 2316 وفاة، بينما عدد المصابين ارتفع إلى 13 ألفا و293 مصاباً .