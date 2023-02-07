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«إكسترا نيوز»: هزة ارتدادية جديدة تضرب منطقة في وسط تركيا

كتب:

حسن رمضان ومحمد عزالدين
05:44 ص | الثلاثاء 07 فبراير 2023
زلزال

زلزال

وقعت هزة ارتدادية جديدة قوتها 5.6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة في وسط تركيا، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

زلزال في تركيا بقوة 4.1  ريختر

وسُجل زلزال جديد في ولاية قهرمان مرعش التركية، فجر الثلاثاء، وكان بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» عبر موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في قضاء «نورهاك» بولاية قهرمان مرعش، في تمام الساعة 02:13 بتوقيت تركيا.

الهزة الارتدادية التى وقعت بقوة 5.3 درجات كان مصدرها جنوب غربي غازي عنتاب بالحدود التركية

كما أعلنت وكالة الأنباء السورية أن هزة ارتدادية شعر بها سكان مدينتي حلب وحمص السوريتين كأحد توابع الزلزال المدمر الذى وقع فجر أمس الاثنين، فيما أشارت مصادر أن الهزة الارتدادية التى وقعت بقوة 5.3 درجات كان مصدرها جنوب غربي غازي عنتاب بالحدود التركية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

 

 

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