محافظ جنوب سيناء: درجة الحرارة في سانت كاترين 2 تحت الصفر

عادت درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى على كل مدن محافظة جنوب سيناء، بعد تحسن طفيف في الأحوال المناخية، وشهدت عدة مدن موجة من الرياح الشديدة والبرودة التي أدت إلى إغلاق ميناء نويبع منذ صباح أمس.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن» إن طقس المحافظة يشهد هبوب رياح باردة شمالية وشمالية غربية إلى رياح جنوبية، وترتب على ذلك غلق ميناء نويبع البحري كإجراء احترازي.

درجة الحرارة في سانت كاترين 2 تحت الصفر

وأكد محافظ جنوب سيناء أن البرودة عادت مرة أخرى إلى مدينة سانت كاترين، وسجلت المدينة فجر اليوم الثلاثاء درجة حرارة 2 تحت الصفر، والسماء ملبدة بالغيوم وتغطي قمم الجبال.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا سياحيًا على زيارة سانت كاترين بالرغم من برودة الطقس، وسجل جبل سانت كاترين درجة حرارة 7 تحت الصفر، جبل أم شومر 6 تحت الصفر، جبل عباس سجل درجة حرارة 5 تحت الصفر، جبل موسى سجل درجة حرارة 4 تحت الصفر.

طقس مدينة طور سيناء

ولفت إلى أن مدينة طور سيناء شهدت هبوب رياح باردة شمالية وشمالية غربية أسفرت عن نشاط للأتربة على بعض الطرق، ولكن جميع الطرق بالمحافظة تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر بالأتربة والرياح.

وكشف أن طابا سجلت درجة حرارة 12 درجة والرطوبة بلغت أكثر تراوحت بين 45 حتى 65%، والرياح شمالية وشمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 6 إلى 20 كيلو متر في الساعة، أما مدينة دهب فقد سجلت درجة حرارة 13 درجة والرطوبة 54% وسرعة الرياح 11 كيلو متر في الساعة.