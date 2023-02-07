أحوال الطقس الآن: تكاثر للسحب الممطرة.. والقاهرة تسجل 10 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة

وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ولفتت إلى أن الطقس يشهد نشاط الرياح على شمال البلاد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب فى حركة الملاحة البحرية

وأشارت إلى أنه لليوم الثاني على التوالي اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الموج اليوم من ( 4:5 أمتار).

وأفادت بأن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 7 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة الأربعاء 8 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.