درجات الحرارة اليوم على القاهرة والمحافظات.. شديد البرودة واستمرار نشاط الرياح

أكد خبراء الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام، مع استمرار نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها اليوم، استمرار تكاثر السحب الممطرة ، وانخفاض درجات الحرارة فى حالة الطقس اليوم، على السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الوجه البحري، وجبال البحر الأحمر، والشواحل الشرقية للبلاد، وشمال الصعيد، ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

وسجَّلت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية وفق للأرصاد الجوية.

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 09