حالة الطقس في الأيام المقبلة.. أمطار خفيفة على مناطق بالقاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة مشيرة إلى برودة الأجواء في الصباح الباكر، وطقس مائل للبرود نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس ليلا بارد على القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد مع تكون المزروعات على مناطق من وسط سيناء والوادي الجديد.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وعن الظواهر الجوية السائدة على حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري غدا الثلاثاء، على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، مع نشاط حالة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتستمر تلك الأوضاع يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، مع تكون شبورة مائية يوم الخميس في الصباح الباكر على عدد من المناطق المؤدية من وإلى القاهرة.

وجاءت درجات الحرارة في الأيام المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة الثلاثاء 7 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة الأربعاء 8 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

درجات الحرارة الخميس 9 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.