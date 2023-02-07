الذهب يتراجع عالميا لـ1880 دولارا.. وعيار 21 يسجل 1715 جنيها

استقر الذهب دون 1880 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، محلقًا بالقرب من أدنى مستوياته في شهر، وسط قوة الدولار العامة، حيث أشارت بيانات الوظائف الأمريكية، إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال أكبر لرفع أسعار الفائدة.

زيادة الوظائف غير الزراعية

أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والمراقب عن كثب للأوضاع، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددًا أكبر من العمال مما كان متوقعًا في يناير، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 517000 الشهر الماضي.

ووفق بيان، بيانات الوظائف الأمريكية، فجلب هذا التقرير درجة عالية، من عدم اليقين فيما يتعلق بالخطوة التالية للبنك المركزي الأمريكي، بينما حطم التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ستنهي قريبًا دورة التضييق.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

فيما يتطلع المستثمرون الآن، إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أمام النادي الاقتصادي في واشنطن يوم الثلاثاء لتوضيح خطط السياسة المستقبلية.

محلياً، ظل الذهب على انخفاضه في محلات الصاغة، منذ تعاملات أمس الصباحية، حيث سجل الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1960 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1715 جنيها، وسجل عيار 18 من الذهب 1470 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 13 ألف و720 جنيها.