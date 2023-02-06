سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة في نهاية تعاملات اليوم

في نهاية التعاملات بشكل يومي يحرص الكثيرون، على متابعة، سعر جرام الذهب عيار 21، والأعيرة المختلفة من المعدن الأصفر في محال الصاغة لمعرفة ما تشير إليه الأسعار في اليوم التالي للراغبين في البيع أو الشراء.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 والأعيرة الأخرى من المعدن الأصفر سواء 24 المعروف بالذهب النقي وعيار 18 المعروف بأشكاله المتميزة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين والأعيرة الأخرى كما يلي:

الذهب عيار 18، بلغ سعر البيع اليوم 1465 جنيهًا للبيع، و1457 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1140 جنيهًا، و1133 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 بيع بسعر 1710 جنيهات، و1700 جنيه للشراء.

- الذهب عيار 22 سجل سعر 1781 جنيهًا للبيع، و1791 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 24 سجل سعر 1954 جنيهًا للبيع و1942 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 13680 جنيها لعمليات البيع، في حين سجل 14895 جنيها لعمليات الشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم نحو 1,948,571 جنيه للبيع، والشراء 1,960,000 جنيه.