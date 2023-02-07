ضوابط تشغيل أسواق الخضار والفاكهة.. أبرزها عدم إزعاج السكان

حدد قانون المحال العامة، اشتراطات وضوابط تشغيل الأسواق العامة للخضار والفاكهة للبيع بالجملة في مختلف الأماكن، والمحافظات والقرى، حيث جاءت كالتالي:

- ضرورة الحصول على موافقة الجهات القائمة على أعمال تخطيط المدن والقرى.

- عدم التسبب في إزعاج السكان.

- يكون موقع السوق على أحد مداخل المدينة الرئيسية وبعيدا عن كتلة العمران بمسافة كافية لمنع الضوضاء الناتجة عن النشاط المزاول به تحددها الجهة المختصة.

- يكون الشارع الذي يقع به السوق بعرض لا يقل عن 20 مترا.

- يزود السوق بمدخل ومخرج على الأقل.

- يكون للسوق وجهتان على الأقل إحداهما على الشارع الرئيسي والأخرى على شارع جانبي أو خاص لخدمة السوق لا يقل عرض الشارع عن 10 أمتار.

- ألا يقل الارتفاع الداخلي لحوائط المحال بالسوق عن 5 أمتار.

- تخصص أماكن انتظار لوسائل النقل المختلفة بداخل السوق.

- تطبيق اشتراطات المنشآت الغذائية.

- تكون الطرقات والممرات باتساع كاف ومرصوفة أو مبلطة بحيث تتحمل الحمال المقررة فوقها.

- صيانة جميع أجزاء السوق ومراعاة نظافته والتخلص من المخلفات أولا بأول بطريقة صحيحة بموافقة الجهة المختصة.

- لا يجوز مزاولة البيع بالتجزئة أو الباعة الجائلين داخل السوق.

- لا يجوز إشعال نيران أو ثقاب بجميع أجزاء السوق إلا في المواقع المخصصة والمعدة لذلك مثل المقهى والمطبخ وتسوية الموز بغير الطريقة التي يدخل فيها استعمال غاز الأسيتيلين.

محل تجهيز وتعبئة النباتات الطبية والأعشاب

كما حدد قانون الماحل العامة، ضوابط تشغيل محل تجهيز وتعبئة النباتات الطبية والأعشاب، وهي:

- يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أو أي مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أي شكل من أشكال التغطية المناسبة.

محل بيع وفرز وتخمير الألبان

كما حدد قانون الماحل العامة، ضوابط تشغيل محل بيع وفرز وتخمير الألبان، وهي كالتالي:

- لا يجوز إجراء عملية البسترة بالمحل إلا اذا كان خصص لها مكان.

- عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك.

- الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة لا تزيد عن -5 مئوية.

- الاقتصار على استخدام مادة صديقة للبيئة في عملية الحفظ والتبريد.

- تجميع الشرش في خزان أو حاويات محكمة وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منه بطريقة آمنة بيئيا.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب ومتحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، أن مراكز إصدار التراخيص تتلقى طلبات ترخيص الأنشطة التجارية والمحال وعددها 316 نشاطا، مضيفا أن خطوات ترخيص المحل التجاري واضحة للجميع ومعلنة وأمام المواطنين فرصة كافية للتقديم.