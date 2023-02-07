البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتوجه 5 تحذيرات للمواطنين

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب الكامل، وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، لمواجهة موجة الأمطار المتوقع سقوطها، وذلك بأكثر من 1300 معدة وطاقم تعمل دون كلل أو تعب لرفع التراكمات والتدخل لحل أي أزمة طارئة والتيسير على المواطنين.

توقعات بسقوط أمطار على البحيرة

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد المحافظة اليوم استمرار سقوط الأمطار متوسطة الشدة، وقد تغزر أحياناً على مناطق غرب وشمال المحافظة، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط بسبب سرعة الرياح التي من المتوقع أن تتراوح من 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة والتي يصاحبها نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

جاهزية البحيرة لموجة الطقس السيئ

وشددت نائب محافظ البحيرة على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية في الشوارع، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، خاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

وأكدت ضرورة إجراء المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بما يلي:

- البقاء بالمنازل وعدم الخروج أثناء الرياح والأمطار إلا للضرورة القصوى.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في حالة البرق تجنباً لخطر الصعق.

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف الأمطار.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد.

- عدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظراً لسوء الأحوال الجوية.