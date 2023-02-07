العرب ينتفضون بقيادة مصر لمساعدة سوريا على مواجهة آثار الزلزال

انتفضت الدول العربية وعلى رأسها مصر، لمساعدة سوريا في مواجهة آثار الزلزال الذي تعرضت لها البلاد فجر أمس الاثنين، الذي أسفر عن مصرع 764 شخصا وإصابة 1448 آخرين، وفقا لما اعلنته وزارة الصحة السورية.

وقال وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري، نقل في اتصال بنظيره السوري، فيصل المقداد، أمس الاثنين، قرار الحكومة بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن شكري، أعرب عن خالص التمنيات بنجاح الإنقاذ، مضيفا أن المقداد أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدعم «القاهرة» لسوريا.

وفي تونس، أمر الرئيس قيس سعيد، بإرسال مساعدات عاجلة إلى سوريا على خلفية الزلزال المدمر، وقالت الرئاسة في بيان، إن سعيد أكد تضامنه التام مع «دمشق» حكومة وشعباً.

انطلاق فريق من الحماية الجزائرية «86 شخصا» إلى سوريا

من جانبها، انطلق فريق من الحماية المدنية الجزائرية مكون من 86 شخصا، مساء أمس الاثنين، إلى سوريا بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون للإغاثة من تداعيات الزلزال المدمر. وفي العراق، أعلنت وزارة الخارجية تشكيل خلية أزمة بتوجيه من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مشيرة إلى إنشاء جسر جوي عاجل لنقل المساعدات الطبية والمواد الغذائية إلى سوريا.

وأضافت الخارجية العراقية، في بيان، أن قافلة لنقل الوقود ستتوجه إلى سوريا، موضحة في بيان، أن المساعدات تأتي للتخفيف من حجم المعاناة التي تعرض لها الشعب السوري.

70 طنا من المساعدات من العراق إلى سوريا

وفي وقت لاحق، وصلت طائرتين عراقيتين إلى «مطار دمشق الدولي»، تحمل كل منهما 70 طنا من المساعدات إغاثية للمتضررين من زلزال سوريا.

وكانت قيادة «العمليات المشتركة» بوزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أمس الاثنين، بدء عملية «الفارس الشهم- 2» لدعم السوريين، في إطار استجابة «أبو ظبي» العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«وام» الإماراتية.

وفي المنامة، أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، بشار الأسد، وقوف بلادع مع «دمشق» والشعب وتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في التخفيف من آثار الزلزال.